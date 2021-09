Dati personali, l'Autorità garante avverte gli istituti scolastici a non divulgare le identità degli studenti non vaccinati

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha scritto al ministero dell'Istruzione per sensibilizzare le scuole sui rischi per la privacy derivanti da iniziative volte ad acquisire informazioni circa lo stato vaccinale degli studenti e dei rispettivi familiari. Lo rende nota l'Autorità in una nota in cui richiama l'attenzione sulle possibili conseguenze, anche sul piano educativo, derivanti da tali iniziative e si ribadisce la necessià di non divulgare le identità degli studenti. - (PRIMAPRESS)