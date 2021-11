Danza sportiva: la Gold Cup-Notte delle Stelle di Msp è gran finale sul palco del Teatro Parioli di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo due anni di stop per la pandemia, torna l'appuntamento della danza di MSP Roma. Domenica 28 novembre si terrà la 29a edizione della Gold Cup-Notte delle Stelle, in programma presso il Teatro Parioli in Roma. La Gold Cup-Notte delle Stellearriva, per tutte le Associazioni, come un bilancio di un anno di attività in questa disciplina portanto sul palco il livello raggiunto dagli atleti.

L'evento, realizzato anche con il contributo del Comune di Roma, vedrà allestire sul palco 50 coreografie nelle discipline del ballo, hip pop, danza aerobica, fitness, step e twirling.

"Siamo davvero orgogliosi di tornare in presenza con la Gold Cup-Notte delle Stelle - le parole del Vice Presidente MSP Roma Luigi Ciaralli - La risposta che abbiamo avuto dalle associazioni testimonia che c'è tantissima voglia di praticare sport e di riprendere quelle abitudini che abbiamo messo in standby per la pandemia. Nonostante non siamo ancora usciti dalla situazione di emergenza nazionale, con queste manifestazioni vogliamo dare un segnale di vicinanza alle nostre associazioni di base, che hanno sofferto tremendamente le conseguenze del lockdown" - (PRIMAPRESS)