Danza: la Notte delle Stelle di Msp Roma alla 30° edizione della Gold Cup

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Gold Cup-Notte delle Stelle di danza, organizzata dal Comitato Provinciale MSP Roma, presso il Teatro Viganò di Roma ha girato la boa dei 30 anni. Quest'anno a salire sul palco della kermesse finale cono state 20 associazioni con 300 atleti, impegnati nelle sezioni di danza moderna e contemporanea, danza classica, ballo, hip pop e karate. Tra i protagonisti dell'evento anche il Campione del Mondo di Aerobica Simone Mancini, che ha voluto riaffermare il concetto dello sport come "palestra della pace".

“I 30 anni di storia di questa manifestazione – sottolinea il Direttore Artistico e Consigliere MSP Roma Andrea Marchetti – sono la spinta a proseguire nel lavoro costante che ogni associazione mette nella sua programmazione sfidando gli oneri sempre maggiori per il mantenimento delle strutture. Stiamo già lavorando per la prossima edizione perché nella Gold Cup sono riuniti tutti i valori dello sport, inclusivo e sociale ma oggi più che mai attento alla sostenibilità ambientale disegnando nuovi stili di vita". - (PRIMAPRESS)