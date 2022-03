Danza: al via il concorso online dell’Aimd e l’ente di promozione sportiva Msp Liguria

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Mancano pochi giorni alla scadenza per l’iscrizione (15 marzo 2022) al concorso di Danza Online (Danza a squadra e balli di coppia) promosso dal direttivo nazionale dell’Associazione Italiana Maestri di Danza in collaborazione con l’ente di promozione sportiva Msp Liguria. Alla competizione, come ricordano Pietro Scavo (Aimd) e il Segretario Generale di Msp Italia, Alessandra Callegaris, possono partecipare alla competizione tutte le scuole di ballo.

L'AIMD che di recente ha aggiunto alle proprie discipline sia il potenziamento del Tango Argentino che il Folklore cubano, affidando l'incarico di Responsabile Tecnico Nazionale al Maestro Lazaro Jacinto Piloto, è diventato un punto di riferimento per la collaborazione con Msp Italia. "È un settore che negli ultimi anni ha avuto una crescita sostenuta - dice Alessandra Caligaris - e per questo il nostro ente ha voluto affidare la responsabilità nazionale della danza sportiva ad una eccellenza di questa disciplina come Samuel Peron".