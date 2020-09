Dall'Unione Europea arriva la protesta per l'arresto dell'oppositrice di Lukashenko, Maria Kolesnikova

(PRIMAPRESS) - BIELORUSSIA - Da ieri si erano perse le tracce dell’oppositrice bielorussia Maria Kolesnikova, ferma contestatrice del presidente rieletto Lukashenko con l’accusa di brogli e dell’esercizio di forza.

Questa mattina alcune fonti media non ancora accertate, rivelerebbero il suo arresto “al confine con l’Ucraina”. Intanto la questione ha sollevato un vespaio in Europa con proteste dalla stessa Ue per voce del responsabile degli Esteri Josep Borrell ma anche di Angela Merkel che hanno chiesto, se confermata, la liberazione immediata della donna.

Kolesnikova è capo della campagna elettorale del candidato (non ammesso) Viktor Babariko nonché alleata di Svetlana Tikhanovskaya, ha fatto la campagna elettorale al fianco della candidata che ha rivendicato la vittoria nelle elezioni del 9 agosto contro il presidente Aleksandr Lukashenko ed è stata poi costretta all’esilio in Lituania. - (PRIMAPRESS)