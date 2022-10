Cybersecurity: azienda italiana rileva attacco #ramsowere ai danni del Governo Brasiliano

(PRIMAPRESS) - ROMA – Un attacco potenziale ai danni del Governo Brasiliano per rubare dati sensibili. Lo ha scoperto l’Osservatorio sulla #Cybersecurity di Netgroup, società italiana, che rileva un potenziale attacco #ransomware da parte del gruppo EVEREST ai danni del Governo Brasiliano. Sembrerebbero essere in vendita circa 3TB di dati sensibili (Documenti, Passaporti, e dati personali). Netgroup – un’azienda che annovera un migliaio tra dipendenti e collaboratori in sette sedi – ha investito sul tema della trasmissione di conoscenza per formare talenti in grado di operare in un settore in grande espansione. - (PRIMAPRESS)