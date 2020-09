Cuneo: due operai precipitati in un silos di un'azienda agricola. Morto un 22enne, l'altro in codice rosso

(PRIMAPRESS) - CUNEO - Un morto e un ferito gravissimo: questo il bilancio di un incidente sul lavoro in un'azienda agricola del Cuneese. Due operai sono caduti da un'altezza di 40 metri in un silos di mangime, mentre erano impegnati a verificare la copertura del tetto, che ha ceduto. L'operaio morto aveva 22 anni. In codice rosso a Savigliano il collega 25enne. - (PRIMAPRESS)