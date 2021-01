Cuba: un elicottero militare si è schiantanto con 5 uomini a bordo ad est di Guantanamo

(PRIMAPRESS) - CUBA - Il ministero delle forze armate cubane ha reso noto che un elicottero militare si è schiantato contro una collina tra la provincia di Holguin e Guantanamo, nell'est dell'isola caraibica. "Tutte e cinque le persone a bordo sono morte", si legge in un comunicato diffuso dai media statali. Aperta un'indagine per accertare le cause dell'incidente. L'ultimo grave incidente aereo a Cuba era avvenuto nel maggio 2018,quando 112 persone morirono nello schianto di un velivolo che era da poco decollato dall'aeroporto dell'Avana. - (PRIMAPRESS)