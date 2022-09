Cuba: in 50mila evacuati a Pinar del Rio per l’uragano Ian. Ora si sposta verso la Florida

(PRIMAPRESS) - CUBA - Aumenta la forza dell'uragano Ian. La pioggia e venti forti stanno sferzando la punta occidentale di Cuba, mentre nelle prossime ore il maltempo potrebbe abbattersi sulla costa occidentale della Florida come un uragano di categoria 4. Evacuate dalla provincia di Pinar del Rio 50.000 persone, allestiti 55 rifugi e adottate misure per proteggere i raccolti nei magazzini nella principale regione di tabacco di Cuba, prima dell'atteso passaggio di Ian, domani.Dopo aver superato Cuba,Ian dovrebbe rafforzarsi ancora per raggiungere la Florida. - (PRIMAPRESS)