Cts: oggi prima riunione del nuovo comitato scientifico con il ministro Speranza

ROMA - Oggi venerdì 19 marzo, alle ore 14:00, il Capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ringrazieranno gli esperti che fino ad ora hanno operato all'interno del Comitato Tecnico Scientifico. Alle 14:30, invece, si terrà la prima riunione del Comitato con la nuova composizione che ha previsto un dimezzamento dei membri. L'attuale composizione vede le seguenti presenze: Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità del Ministero della Salute, in qualità di coordinatore del Comitato (Franco Locatelli); Il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Silvio Brusaferro) in qualità di portavoce del Comitato; Il Direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani"; Un componente designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome; Il Presidente del Comitato Etico dell'Istituto Nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani"; Il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute; Il Presidente dell'Aifa; Un componente indicato dal Dipartimento della protezione civile. All'incontro, che si svolgerà in video collegamento, non sarà presente l'Ing. Alberto Giovanni Gerli che nella giornata ieri aveva comunicato la sua rinuncia all'incarico.