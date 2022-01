Csm: auguri di Mattarella alle riconferme di Curzio e Cassano nell'ultima plenaria come Capo di Stato. I propositi di Ermini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mattarella al Csm:auguri con nuovo Capo Presiedendo la sua ultima seduta plenaria al Csm nella "occasione imprevista" della conferma di Curzio e Cassano come primo presidente e presidente aggiunto, il presidente Mattarella fa "gli auguri più intensi al Consiglio e ai suoi membri per l'attività che il Consiglio svolgerà con la presidenza di un nuovo Capo dello Stato". Il vicepresidente Ermini ringrazia Mattarella: "Per me e il Consiglio è stato guida saggia e autorevole, esempio di etica istituzionale e fermo sostegno nei frangenti più amari. Riconoscenza".Ermini: "Ora indifferibile riforma Csm. Abbiamo bisogno di regole e comportamenti nuovi. Ci attendiamo ora riforme, indifferibili e irrinunciabili". Ermini parla di "Consiglio di transi-zione,che ha visto deflagrare fatti per troppo tempo innescati sotto la polvere". E assicura:"Alle riforme adeguere- mo, nei mesi conclusivi, i regolamenti interni per consentire a chi verrà dopo di noi il pieno funzionamento dell'Istituzione. Serietà e abnegazione". - (PRIMAPRESS)