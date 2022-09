Croazia: scontro tra treni a sud di Zagabria. Tre morti e 11 feriti tra cui cittadini stranieri

(PRIMAPRESS) - CROAZIA - Sono al meno tre persone morte e 11 feriti nello scontro tra due treni in Croazia. L'incidente è avvenuto tra Okuani e Novska a sud di Zagabria. A fare un bilancio dello scontro è stato il primo ministro croato, Plenkovic, che si è recato sul posto poco dopo l'impatto. Otto degli 11 feriti sono cittadini stranieri, i feriti sono stati trasportati nelle città di Slavonski, Brod, Pakrac e Nova Gradiska. "Tre persone sono morte nell' incidente - ha detto Plenkovic - almeno 11 i feriti portati in ospedale.Tre sono croati e 8 stranieri". Alcuni feriti sono gravi ma non in pericolo di vita. - (PRIMAPRESS)