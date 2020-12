Croazia: ancora scosse di assestamento di magnitudo 4 con epicentro nella distrutta città di Petrinja

(PRIMAPRESS) - ZAGABRIA - La terra torna a tremare in Croazia con continue scosse di assestamento. Stamane si è verificata una nuova scossa sismica di magnitudo pari a 4, che secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano (Ingv) ha avuto epicentro non lontano da Petrinja e ipocentro a 10 km di profondità. La cittadina è già stata semidistrutta dal sisma di magnitudo 6.4 che martedì ha causato la morte di 7 persone.Decine i feriti.Diverse le repliche con magnitudo fino a 5. Si scava tra le macerie in cerca dei dispersi. Partiti soccorsi e solidarietà italiana e internazionale - (PRIMAPRESS)