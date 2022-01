Crisi Ucraina: l’invio della Nato di navi e caccia in Europa dell’Est indispettisce il ministro degli Esteri russo

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Una nota dell'Alleanza atlantica annuncia l'invio di forze in Europa orientale "per rinforzare la capacità di deterrenza e difesa, mentre la Russia continua ad aumentare la sua presenza militare dentro e fuori dall'Ucraina". Inviati navi e caccia, precisa la nota. E il presidente Usa sta valutando di inviare nel Mar Baltico 5mila soldati. L'Irlanda segnala che Mosca ha notificato esercitazioni navali a 240km dalla costa irlandese:"Non abbiamo il potere di impedirlo,ma la cosa non è ben accetta", dice il ministro degli Esteri. - (PRIMAPRESS)