Crisi Ucraina: gli Usa suggeriscono ai familiari dei diplomatici a Kiev di lasciare il paese

UCRAINA - La crisi tra Russia e Ucraina ha fatto salire il livello di attenzione dell'ambasciata Usa a Kiev tanto da suggerire una evacuazione alle famiglie dei diplomatici. Lo fa sapere il Dipartimento di Stato, che raccomanda di ridurre il personale dall'ambbasciata. Gli americani residenti in Ucraina "dovrebbero considerare" di lasciare il Paese,poiché "La situazione della sicurezza (...) è imprevedibile". Si sconsiglia inoltre ai cittadini Usa di recarsi in Ucraina e Russia". E' quanto si legge in una nota interna. Intanto, il presidente Biden sta esaminando la possibilità di inviare fino a 5.000 soldati nel Baltico e nell'Europa dell'Est. Ieri le stesse preoccupazioni arrivate dal governo di Londra erano state respinte con forza dalla Russia e bollate come "sciocchezze".