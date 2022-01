Crisi Ucraina: colloquio tra Putin e Macron per una diplomazia che tenga conto delle "preoccupazioni della Russia"

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Dopo i toni più accondiscendenti del Ministro degli Esteri Lavrov su posizioni da chiarire, oggi è intervenuto un colloquio telefonico tra il presidente russo Putin e quello francese Macron. "Usa e Nato non hanno tenuto conto delle preoccupazioni della Russia" sull'espansione della Nato e lo schieramento di armi vicino ai confini, ha detto il capo del Cremlino. I due presidenti hanno concordato di continuare il dialogo russo-francese. "Mosca vuole la diplomazia, non la guerra", aveva ribadito il ministro degli Esteri russo Lavrov. "Dobbiamo lavorare con tutti, ma non permetteremo che i nostri interessi siano disprezzati e ignorati". - (PRIMAPRESS)