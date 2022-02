Crisi Ucraina: attesa in serata la conferenza stampa di Putin e Macron

(PRIMAPRESS) - MOSCA - L’atteso incontro sulla missione diplomatica di Emmanuel Macron con il presidente russo Vladimir Putin sulla situazione al confine con l’Ucraina è iniziato alle 15.30 GMT. L'Eliseo ha definito l'incontro un “rigoroso faccia a faccia”, poiché nella sala ci sono state solo quattro persone: i due presidenti e due interpreti. In attesa della conferenza stampa che terranno i due capi di stato in serata, le prime indiscrezioni riferiscono di un colloquio franco addirittura chiamandosi con i loro nome di battesimo. “Vedo quanti sforzi sta facendo l'attuale leadership francese per risolvere la questione della sicurezza in Europa (...), vale a dire, per risolvere la crisi nel sud-est dell'Ucraina", ha affermato il leader russo”. - (PRIMAPRESS)