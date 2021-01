Crisi politica: perché questo governo è al capolinea secondo il presidente di Confindustria

(PRIMAPRESS) - ROMA - La sintesi di perché questo governo è arrivato all’epilogo si può riassumere con le parole di ieri pronunciate dal presidente di Confindustria, Bonomi intervenuto ieri a Tg2 Post. “Le imprese sono molto preoccupate per la situazione attuale del Paese: in pochi giorni ci siamo ridotti a decidere il destino delle future generazioni” ha detto Bonomi riferendosi al Recovery Plan. Parole che dovrebbero mettere in una luce diversa anche l’inaffidabile’ Matteo Renzi ma che non ha avuto tutto i torti a sollevare la questione della fragilità e dei ritardi con cui Conte è Gualtieri hanno affrontato questo strumento vitale per l’economia italiana. Bonomi ha condannato la politica anti-economica dei ristori a pioggia che hanno utilizzato risorse senza una visione: "Ristori a pioggia non produttivi, siamo fermi". "Anche l'Ue si aspetta da questo Paese grandi riforme strutturali che non sono state fatte. Non dobbiamo perdere tempo di fronte all'occasione storica di rendere questo Paese più moderno", ha aggiunto. Ma è "difficile che il governo abbia la forza per riforme incisive". - (PRIMAPRESS)