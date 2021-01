Crisi di governo: la conta del premier per i numeri. Renzi: “Io ho scelto la strada politica Conte l’azzardo”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Inizia la conta di Conte per la crisi di governo. "Magari avranno la vittoria numerica,ma io ho scelto una strada politica, Conte ha scelto l'azzardo. Governare mettendo assieme Mastella e la De Petris di Leu non sarà facile". Così Renzi intervistato dalla Stampa. "Non mi pare che abbia i numeri. Ma se li avrà, auguri". "Resta un fatto,però: se non prende 161 voti, tocca a un governo senza Conte", ha detto. Quanto a Zingaretti, che lo definisce inaffidabile: "Ho utilizzato verso Conte parole molto più gentili di quelle che usava Zingaretti su di lui nei nostri colloqui privati". - (PRIMAPRESS)