Cremona: verrà fatta brillare oggi dagli artificieri la bomba della II Guerra Mondiale trovata nel Po

(PRIMAPRESS) - CREMONA - Sarà fatta brillare oggi la bomba della II Guerra mondiale, recuperata nel fiume Po dai sommozzatori della marina militare. Due uomini in barca, nel ritirare la rete, hanno visto tra le maglie un oggetto cilindrico,pesante e arrugginito. Spaventati, lo hanno lasciato ricadere in acqua. Hanno però registrato le coordinate del punto (non specificato per motivi di sicurezza) e hanno allertato le Forze dell'ordine. La bomba, 5Kg, è da artiglieria. Gli artificieri dell'esercito hanno già interdetto l'area. - (PRIMAPRESS)