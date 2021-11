Cremona: da Reddito di Cittadinanza a "reddito di criminalità". Sventata una truffa da 60 milioni di euro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Reddito di Cittadinanza ancora nell'occhio del ciclone per le truffe allo Stato che sottraggono risorse a chi ha veramente bisogno. Sventata una maxi truffa da oltre 60 milioni di euro con ben 9 mila persone denunciate in diverse Regioni. La GdF di Cremona e Novara hanno arrestato 16 appartenenti ad un'associazione a delinquere finalizzata a estorsioni e conseguimento di erogazioni pubbliche, in particolare Reddito di cittadinanza. Gli arresti e le perquisizioni sono stati effettuati nelle province di Cremona, Lodi, Brescia, Pavia, Milano, Andria, Barletta e Agrigento. - (PRIMAPRESS)