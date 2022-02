Credito sportivo: nasce "Euro Nuoto Roma 2022" per finanziamenti agevolati per il settore nuoto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un accordo, siglato dai presidenti della FIN e dell’ICS, Paolo Barelli e Andrea Abodi, finalizza alcuni prodotti “Top of The Sport”, dedicato alle associazioni e le società affiliate. Ma tra questi spicca “Euro Nuoto Roma 2022”, che darà la possibilità a tutto il settore del nuoto italiano di accedere a finanziamenti a condizioni agevolate, grazie all’importante manifestazione continentale in programma a Roma nel corso dell’estate. Questa misura, alla quale concorrono anche i Fondi Speciali affidati in gestione separata alla banca, rappresenta un aiuto concreto dell’ICS al mondo dell’acqua particolarmente colpito dall’emergenza sanitaria ed energetica.In particolare, il Credito Sportivo metterà a disposizione finanziamenti fino a 20 anni per tutte le SSD/ASD affiliate alla FIN, con tasso definito in base al rating di controparte (IRS più un massimo del 3,70%) e con un contributo del 2% di abbattimento in conto interesse. - (PRIMAPRESS)