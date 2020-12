Covid variante inglese: una donna la prima paziente in Italia ricoverata all’Ospedale Militare di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' una donna italiana il paziente su cui è stato riscontrato per la prima volta anche in Italia il genoma del Sars-Cov-2 con la variante britannica. La paziente è in isolamento assieme al suo convivente, risultato anche lui positivo. L'uomo era rientrato giorni fa dal Regno Unito, dove si trovava per lavoro. La coppia si trova ora in isolamento all'Ospedale Militare di Roma. Secondo gli esperti, la variante inglese ha una carica virale superiore, ma non compromette l'efficacia del vaccino. - (PRIMAPRESS)