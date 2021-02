Covid USA: verso 500 mila morti. Più colpita la California e New York

(PRIMAPRESS) - USA - Gli Usa hanno raggiunto 27.690.574 casi confermati di coronavirus e 486.286 morti secondo i dati della Health Human Services USA, La California è la più colpita dalla pandemia, con 47.117 morti, seguita da New York (46.188), Texas (41.595), Florida (28.934),Pennsylvania (23.211), New Jersey (22.446), Illinois (22.166) e Ohio (16.394). In termini di contagi, la California ne conta 3.477.330; il Texas è secondo con 2.576.577;la Florida terza con 1.830.988; New York quarta con 1.583.618 contagi. - (PRIMAPRESS)