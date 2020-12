Covid Usa: tutta la Pacific Bay va per la prima volta in lockdown con l’uso della mascherina per frenare la diffusione del virus

(PRIMAPRESS) - USA - San Francisco e altre 4 giurisdizioni della Pacific Bay, una delle più popolate degli Stati Uniti, hanno introdotto un lockdown totale di 3 settimane a causa dell'impennata dell'epidemia da Covid. L'Agenzia sanitaria Usa sollecita per la prima volta "l'uso della mascherina" al chiuso e all'aperto in tutto il Paese. "Chiederò alla gente di impegnarsi si per 100 giorni a indossare la mascherina", ha detto ieri il presidente eletto Biden. "Mentre distribuiremo il vaccino saremo così in grado di salvare centinaia di migliaia di vite". - (PRIMAPRESS)