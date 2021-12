Covid USA: superate le 800 mila vittime. Un minuto di silenzio al Campidoglio per la loro memoria

(PRIMAPRESS) - USA - Covid, in Usa superate 800mila vittime Gli Stati Uniti, il paese più colpito dalla pandemia, hanno superato le 800 mila vittime per Covid. Lo conferma il sito della Johns Hopkins University. Deputati e senatori americani, tra cui i dem Pelosi e Schumer e il repubblica- no McCarthy, hanno osservato un minuto di silenzio sulla gradinata del Campidoglio. - (PRIMAPRESS)