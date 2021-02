Covid: un party a Selva di Val Gardena con 200 giovani bloccato dai carabinieri. Denunciati in 155

(PRIMAPRESS) - BOLZANO - Scoperto dai carabinieri di Ortisei un party in un pub con 200 giovani a Selva di Val Gardena (BZ). Gli uomini dell'Arma hanno trovato i giovani accalcati nel locale (che di norma può ospitare solo 80 persone) senza il minimo rispetto di distanze di sicurezza o norme di protezione individuale. Sanzioni a 155 ragazzi per aver trasgredito le norme di contenimento del virus Covid-19, altri anche denunciati per aver rifiutato di fornire le proprie generalità o sanzionati per ubriachezza in pubblico e uno anche per aver opposto resistenza durante i controlli. Al titolare della struttura potrebbe essere revocata la licenza commerciale. - (PRIMAPRESS)