Covid: un caso di positività nella segreteria di Charles Michel rimanda il summit del Consiglio Europeo al 1 ottobre

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Consiglio Europeo, rinviato summit di giovedì: il Consiglio Europeo previsto per questo fine settimana è stato rinviato al 1° ottobre per un caso di positività al Covid19 tra le fila degli ufficiali di sicurezza del Consiglio, che ha costretto all’isolamento fiduciario il Presidente Charles Michel, risultato comunque negativo al tampone. La notizia è stata annunciata questo pomeriggio via twitter dal portavoce di Michel. - (PRIMAPRESS)