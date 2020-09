Covid: tutto il Parlamento irlandese in quarantena dopo la positività del ministro alla Sanità Donnely

(PRIMAPRESS) - DUBLINO - Il ministro della Sanità irlandese, Stephen Donnelly positivo al Covid-19: il governo si mette in auto-isolamento e il Parlamento resterà chiuso per una settimana. Il ministro si è sentito male nel pomeriggio,sottoposto a tampone è risultato positivo. Il premier Martin e tutti i partecipanti al consiglio dei ministri, compreso il personale tecnico sono in auto-isolamento.Il ministro dei Trasporti Eamon Ryan era già in quarantena a causa della positività di un familiare. Si effettueranno altri test in settimana. - (PRIMAPRESS)