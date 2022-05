Covid: triplicati i nuovi contagi nelle 24 ore. Tasso di positività a 15,1% e 153 decessi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Triplicati i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, 62.071 rispetto ai 18.896 precedenti, con 411.047 tamponi processati (+290mila). Il tasso di positività si attesta a 15,1%. Ancora 153 decessi, +29 rispetto a lunedì, 163.889 da inizio epidemia. Due in meno i ricoveri in terapia intensiva con 45 ingressi giornalieri, 279 in meno i ricoveri ordinari. La regione col maggior numero di nuovi casi è la Lombardia (9.590). - (PRIMAPRESS)