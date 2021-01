Covid: torna a salire la curva epidemica. Oggi 15.204 e 467 morti. Ue e AstraZeneca ai ferri corti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il bollettino del Ministero della Sanità, diffuso oggi 27 gennaio vede 15.204 nuovi casi registrati e 467 morti. In Veneto altri 2.385 nuovi positivi e 62 decessi. Nel Lazio 1.338 contagi, 1.233 in Puglia e 1.178 in Campania. Emilia Romagna sotto i mille casi Dunque, torna a salire la curva epidemica. In questo clima di tensione si fa anche più duro lo scontro con le aziende produttrici dei vaccini per il mancato approvvigionamento e per le scorte in via di esaurimento nelle regioni. Oggi l’Unione Europea ha contestato le dichiarazioni del Ceo di AstraZeneca Pascal Soriot, e chiede lo svincolo dalla clausola di segretezza per poter pubblicare il contratto. In particolare fonti Ue chiariscono che non è previsto che la produzione delle dosi per l'Europa debba essere limitata alla fabbrica in Belgio, ma può avvenire anche nel Regno Unito. L'ad Soriot aveva detto anche: "Con l'Ue nessun obbligo, precedenza a Londra perché il suo contratto era di tre mesi prima". - (PRIMAPRESS)