Covid: termini di "ritorno" per la curva epidemica. Pregliasco: "Ora è la fase plateau"

ROMA - La seconda fase della pandemia non solo vede il virus di ritorno ma anche i termini che avevano caratterizzato la prima ondata del Covid-19. Torna, infatti, la definizione di fase "Plateau" indicata dal virologo dell'Università di Milano, Fabrizio Pregliasco come curva stabilizzata. "La curva del contagio è ancora in crescita - dice il virologo - ma è una crescita lineare. Direi che dobbiamo aspettarci ancora una crescita e arrivare spero al picco entro una settimana. La curva -ha aggiunto- sarebbe stata esponenziale senza le ultime misure adottate. invece con le disposizioni abbiamo creato una curva che è una collina. Siamo nella fase di 'plateau' e bisogna insistere, è fondamentale".