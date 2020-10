Covid: sono 40 milioni i positivi nel mondo con Usa ancora in testa- L'Italia ha raggiunto l'8% della popolazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Continua ad aumentare il numero dei casi di contagio da coronavirus nel mondo. Secondo l'ultimo conteggio della France Presse basato su dati ufficiali, dall'inizio dell'emergenza sanitaria ne sono stati accertati oltre 39,7 milioni. Il numero delle persone decedute è pari ad oltre 1 milione 111.000. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito in termini assoluti con più di 219.600 vittime. Seguono il Brasile con 153.905 morti, l'India con 114.031 e il Messico 86.059 decessi. In Italia i positivi rappresentano l’8% della popolazione. L’ultimo bollettino del Ministero della Salute ha registrato 11.705 casi (nonostante meno tamponi) e 69 decessi. Sale anche il numero dei pazienti in terapia intensiva: 750, 45 in più della giornata di ieri. - (PRIMAPRESS)