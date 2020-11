Covid: sono 37.255 i nuovi positivi (e 544 decessi) di oggi 14 novembre. Il tasso di positività in aumento

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 37.255 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (1.144.552 da inizio pandemia), a fronte di 227.695 tamponi effettuati, oltre 27 mila in meno.Cresce a 16,3% il tasso di positività,venerdì era al 16% Sono 544 le vittime, 44.683 in tutto. Rallentano i ricoveri, 484 in più, salgono quelli in terapia intensiva,+76.In totale le persone positive al Covid in Italia sono 688.435, +24.509. In Lombardia 8.129 nuovi positivi,4.471 in Piemonte, 3.578 in Veneto. - (PRIMAPRESS)