Covid: sono 20.449 i casi di nuovi positivi con focolai in alcune città che hanno fatto salire il tasso sino al 6,3%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nelle 24 ore sono 20.499 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, ancora in crescita rispetto ai 19.886 del giorno prima. 325.404 i tamponi processati,-28mila, con un tasso di positività che sale fino al 6,3%. Le vittime sono 253, in calo rispetto alle 308di giovedì. Superati i 97mila decessi (97.227) da inizio epidemia. Prosegue la crescita dei ricoveri: +26 in terapia intensiva con 188 ingressi, +35 ricoveri ordinari.I guariti 11.714, crescono gli attuali positivi, +8.521. - (PRIMAPRESS)