Covid: sono 14.842 i nuovi positivi registrati oggi 8 dicembre. Lieve rialzo rispetto a ieri con 149 mila tamponi effettuati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il bollettino difeso oggi dal Ministero della Salute ha registrato, oggi 8 dicembre, 14.842 nuovi vasi a fronte di 149 mila tamponi. I decessi sono 634. I dati di oggi anche se in discesa hanno fatto registrare un lieve aumento rispetto a ieri in cui i nuovi casi erano stati13.720 su 111.217 tamponi ed i decessi sono stati 528 facendo sperare in una curva in netta discesa rispetto alle settimane scorse. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 9,9%, in netto calo rispetto a ieri (era del 12,3%). Le regioni con il maggior numero di contagi sono Veneto (3.145), Lombardia (1.656) , Emilia-Romagna (1.624) e Lazio (1.501). In terapia intensiva 3.345 persone, -37 da ieri.

In Lombardia ancora il maggior numero di casi (432,327) seguita da Piemonte, Veneto, Campania, Emilia Romagna, Lazio e Toscana. Valle d'Aosta e Molise in fondo alla classifica. - (PRIMAPRESS)