Covid: sono 13.574 i nuovi positivi e 477 decessi registrati oggi. Si attenua la pressione sulle strutture sanitarie

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 13.574 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 268.750 test (molecolari e antigenici) effettuati. Costante il tasso di positività, al 5,05%. Sempre alto il numero dele vittime,477, 87.858 da inizio pandemia. Prosegue il calo dei ricoveri,-381, e delle terapie intensive,-18, ma con 149 nuovi ingressi. 19.879 i guariti. Gli attuali positivi calano di 6.793 unità. 1.900 nuovi casi in Lombardia, 1.320 in Emilia Romagna, 1.175 in Campania. - (PRIMAPRESS)