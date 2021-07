Covid,Sileri (Salute): 90% dei ricoveri è per pazienti non vaccinati. Ho chiesto di valutare la terza dosa per gli anziani"

(PRIMAPRESS) - ROMA - In questo momento "l'80-90% delle persone che necessitano di ricovero in ospedale per Covid non è vaccinata,una quota minoritaria ha fatto una sola dose, mentre sono in numeri risibile quelli che hanno fatto la vaccinazione completa". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Sileri, su Rai Radio 1. Sileri ha annunciato di aver "già scritto alla direzione competente affinchè sia valutata una terza dose di vaccino anti-Covid quanto prima almeno per le categorie più fragili" - (PRIMAPRESS)