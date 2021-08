Covid: si alza i numero di contagiati ma lentamente. Oggi 3 agosto registrati 4.845 casi e 9 in terapia intensità

(PRIMAPRESS) - ROMA - I dati si alzano nel monitoraggio giornaliero sulla diffusione del Covid ma anche per effetto di un maggior numero di tamponi. Sono 4.845 i nuovi contagi Covid in Italia, 3.190 i precedenti, a fronte di 209.719 (lunedì 83.223). Il tasso di positività scende dal 3,8% al 2,3%. Sono 27 le vittime, +4. Ancora in crescita i ricoveri. Quelli ordinari (2.196 in tutto), e + 9 in terapia intensiva con 26 ingressi del giornoin tutto). Ancora in aumento di 1.199 unità nelle ultime 24 ore gli attualmente positivi. La Sardegna è arrivata oggi a toccare una soglia critica per il numero di ricoveri con il rischio di finire in zona rossa. - (PRIMAPRESS)