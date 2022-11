Covid Shanghai: arrestato e picchiato un giornalista della Bbc che seguiva le proteste

(PRIMAPRESS) - CINA - La Tv britannica Bbc ha denunciato che uno dei suoi giornalisti in Cina, incaricato di seguire le proteste a Shanghai contro le severe restrizioni del governo sul Covid è stato arrestato e "picchiato dalla polizia". "La Bbc è molto preoccupata per come viene trattato il nostro giornalista Ed Lawrence,arrestato e ammanettato mentre copriva le proteste a Shanghai", ha detto un portavoce dell'emittente in una dichiarazione. Il reporter ha detto di essere "stato picchiato e colpito dalla polizia" mentre seguiva le proteste. Una protesta che ha introdotto i "cartelli silenziosi" cioè senza nessuno slogan riportato per evitare gli arresti della polizia. - (PRIMAPRESS)