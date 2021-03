Covid: scendono ancora i positivi oggi a 13.846 casi ma cresce il tasso di positività a 8,1 e resta alto il numero dei decessi (386)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Covid, meno casi: 13.846, ma più vittime: 386. I positivi al test del Covid nelle ultime 24 ore sono scesi in modo significativo ma resta ancora alto il numero dei decessi tra gli anziani. Sono stati effettuati 169.196 tamponi molecolari e antigenici, oltre 100 mila in meno del giorno precedente (277.086) Il tasso di positività sale all'8,1% (domenica era al 7,2%). Terapie intensive in crescita di 62 pazienti e +565 ricoveri ospedalieri. - (PRIMAPRESS)