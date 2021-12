Covid: salgono contagi (15.085) e decessi (103) nelle 24 ore. Le terapie intensive segnano un leggero aumento

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ancora in salita contagi e decessi per il Covid. Sono 15.085 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (12.764 i precedenti). Le vittime sono 103 (erano 89 ieri). Sono 573.775 i tamponi processati, con un tasso di positività che sale al 2,6% da 1,08% precedente. In leggero aumento i pazienti in terapia intensiva (+3), mentre nei reparti ordinari si registrano 21 pazienti in più. - (PRIMAPRESS)