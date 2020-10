Covid: sale velocemente la curva dei contagi a 3.678 casi. Azzolina chiede tamponi veloci per la scuola

(PRIMAPRESS) - ROMA - La curva dei contagi Covid in Italia, sale sotto la spinta del normale funziona,ento delle scuole e di alcuni luoghi di lavoro che non hanno potuto adottare lo smartworking. Per la prima volta dopo mesi, i dati forniti dal Ministero della Salute, tornano a salire sopra i 3mila casi in un solo giorno: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.678 casi, mille più di martedì quando si sono contati 2677 casi. Un incremento che non si registrava dal16 aprile scorso. Il numero dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 333.940. In aumento anche il numero delle vittime che è stato di 31 decessi in un giorno, ieri erano 28.

La preoccupazione che come accaduto a Taranto, si possa innescare un focolaio scuola, ha spinto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina a chiedere un corridoio privilegiato per i tamponi nelle classi con risposte immediate. Un richiesta, probabilmente, non troppo percorribile come commenta il dirigente regionale della Lega, Fabrizio Santori che ha invitato il governatore della Regione Lazio, Zingaretti ad adottare presidi-tenda come in aeroporto per effettuare i tamponi veloci a scuola per evitare che tra il test eseguito e la risposta, passino giorni in cui i positivi possano conteggiare altri studenti. - (PRIMAPRESS)