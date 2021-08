Covid, Rt a 1.01, sale l'incidenza a 77. Oggi cabina di regia per le zone gialle

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lieve calo dell'indice di trasmissibilità, e lieve aumento per l'incidenza. E' quanto certifica il monitoraggio settimanale Iss-Ministero Salute. L'Rt passa da 1,1 a 1.01,confermando la tendenza al ribasso in atto da alcune settimane. L'incidenza nazionale passa da 74 a 77 nuovi casi per 100mila abitanti Rischio moderato in Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,Liguria, Piemonte,Puglia,Valle d'Aosta e Provincia autonoma Trento. Basso nelle altre. I dati oggi alla cabina di regia. - (PRIMAPRESS)