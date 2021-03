Covid: ritorna ad alzarsi il numero dei nuovi positivi anche se il tasso resta stabile al 6,8%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 23.987 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 23.696 il giorno prima, a fronte di 354.952 tamponi effettuati, +5mila. Stabile il tasso di positività al 6,8%. 457 i nuovi decessi, 460 il giorno prima, per un totale di 107.256. Rallenta la crescita dei ricoveri: 8 in 8 in più nelle intensive (giovedì +32) con 288 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari crescono di 48 unità. In Lombardia 5.077 nuovi casi. - (PRIMAPRESS)