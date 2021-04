Covid: risalgono i nuovi positivi in Germania e si guarda a nuove chiusure

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Tornano a salire i casi di nuovi positivi in Germania. Ieri sono stati registrati 29.426 nuovi casi di Covid-19, in quello che è il maggiore incremento di contagi su base giornaliera dallo scorso 8 gennaio. Il bilancio totale delle infezioni da inizio pandemia è di 3.073.000.I nuovi decessi nelle ultime 24ore sono 293, per un totale di 79.381. "I numeri sono troppo alti e salgono ancora","non possiamo aspettare"la legge sul freno di emergenza,"servono nuove misure restrittive",dice il ministro della Salute Spahn. Sull'attesa delle risposte da parte della Food and Drug Administration, circa il vaccino J&J, Spahn assicura che sarà somministrato con dovute cautele ma senza precisare a quale fascia d'età. - (PRIMAPRESS)