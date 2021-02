Covid: risalgono i nuovi positivi a 13.762. Il tasso sale a 4,8%. Umbria, Trento e Bolzano in "rosso scuro"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ancora in salita i casi di Coronavirus in Italia: sono 13.762 nelle ultime 24 ore,12.074 mercoledì. 288.458 i tamponi processati (-6mila). Il tasso di positività sale da 4,1% a 4,8%. Le vittime sono invece 347, contro le 369 del giorno precedente, 94.887 da inizio pandemia. 311 ricoveri ordinari in meno, mentre crescono di due unità le terapie intensive. Sono 17.771 i nuovi guariti. Lombardia 2.540 casi, Campania 1.573 ed Emilia Romagna 1.565. L’Umbria e le province autonome di Trento e di Bolzano restano le uniche aree italiane ad alta incidenza di contagi da Covid-19, in rosso scuro nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Situazione quindi invariata dalla settimana scorsa, eccezione fatta per la Sardegna che diventa arancione, come è già la Val d'Aosta. Nel resto d'Europa, tra le aree ancora rosso scuro buona parte della Penisola iberica, il Sud della Francia, le regioni slovene al confine con l’Italia. - (PRIMAPRESS)