Covid, rimbalzo dei decessi nelle ultime 24 ore: 680 e 17.572 nuovi positivi. L'allarme mobilità dei prossimi giorni

(PRIMAPRESS) - ROMA - I dati registrati oggi 16 dicembre con il bollettino del Ministero della Salute, sono 17.572 nuovi casi ed una punta ancora di di 680 morti. Una situazione che rinfocola la possibilità dell’istituzione di una Zona Rossa per tutta l’Italia per il timore che le vacanze di Natalepossano rendere ancora più compromessi questi dati che non accennano ad entrare in una curva discendente. I tamponi eseguiti sono stati 199.489 ed è possibile che la percentuale di quelli effettuati crescerà notevolmente nei prossimi giorni quando ci sarà l’ultima possibilità per raggiungere gli indirizzi di residenza da parte di chi vive in altra città per lavoro. In quel caso l’aumento dei positivi potrebbe risultare ancora più evidente nella fascia dei portatori sani del virus . - (PRIMAPRESS)