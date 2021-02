Covid: rialzo dei contagi di oggi 10 febbraio a 12.956 ma a fronte di un aumento dei tamponi. Campania e Lombardia con il maggior numero di positivi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Crescono i contagi 12.956 mentre i decessi sono 336. L'aumento nelle ultime 24 ore è a fronte di un numero record di tamponi processati, 310.994. L'indice di positività è al 4,16%. Calano le vittime 336, da inizio pandemia sono 92.338. La Valle d'Aosta è l' unica Regione a non registrare vittime. Calano di 15 unità le terapie intensive ma con 155 nuovi ingressi,e 232 ricoveri ordinari in meno. 16.467 nuovi guariti. Continua il calo degli attualmente positivi, -3.856. In Lombardia 1.849 casi,in Campania 1.635. - (PRIMAPRESS)