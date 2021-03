Covid: rialzo a 18.765 nuovi casi il dato di oggi 23 marzo per effetto del maggior numero di tamponi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 18.765 i nuovi casi di coronavirus e 551 i morti in 24 ore. Il giorno precedente erano stati 13.846 i positivi e 386 le vittime, che da inizio pandemia raggiungono 105.879. Mai così tanti morti dalla fine di gennaio. 335.189 i tamponi processati, quasi 170mila in più, il tasso di positività scende dall'8,1 al 5,59% (-2,5). Continua la crescita dei ricoveri: + 349 gli ordinari, 36 in più in intensiva con 317 ingressi giornalieri. - (PRIMAPRESS)